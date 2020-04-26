В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 6361 человека

За последние сутки в России зафиксирован 6361 новый случай заражения в 83 российских регионах и 66 смертельных случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 80 949 зараженных, 747 погибших, выздоровели 6767 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.