Советник южнокорейского президента опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына

Советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив и полностью здоров.

По его словам, северокорейский лидер с 13 апреля находится в районе Вонсана, сообщает CNN.

«Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — заявил Ин.

Он также добавил, что позиция правительства по этому вопросу остается неизменной.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.