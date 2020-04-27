Экс-нападающий «Зенита» признался в воровстве и употреблении наркотиков

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов признался, что в молодости воровал и употреблял наркотики. Он отметил, что от уголовного будущего его спас футбол.

По его словам, в то время многие подростки увлекались наркотиками и воровали. Панов, как он сам признается, был в их числе.

«У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были – и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава богу, жив», — рассказал он в интервью для книги журналиста Игоря Рабинера «Правда о «Зените».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 16-летняя дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила, зачем продавала наркотики. Она заявила, что у нее мало карманных денег, а ей хочется покупать еду и ездить на такси. Ксения заверила, что ее поймали при первой попытке продажи.