Дочь Малафеева объяснила, зачем занялась продажей наркотиков

Дочь Малафеева объяснила, зачем занялась продажей наркотиков
Девушку задержали и нашли при ней экстази. Фото: Pixabay

Девушка призналась, что ей нужно было купить еды и оплатить такси.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. 16-летняя дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила, зачем продавала наркотики. Она заявила, что у нее мало карманных денег, а ей хочется покупать еду и ездить на такси. Ксения заверила, что ее поймали при первой попытке продажи.

Напоминаем, что подростка задержали седьмого марта. Девушку задержали и нашли у нее таблетки экстази. В отношении Ксении возбудили уголовное дело. К слову, ее мать погибла в аварии девять лет назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у стрелков из Ленобласти нашли баню с наркотиками. По подозрению задержаны мужчину 29 и 30 лет. Один из них ранее был судил за незаконный оборот наркотиков. Внимание полиции мужчины привлекли после того, как устроили стрельбу в деревне Новинка.

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