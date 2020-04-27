Виновник смертельного ДТП на «Дороге Жизни» скрылся с места происшествия

В Ленинградской области произошла смертельная авария с пешеходом, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дорожное происшествие зафиксировано почти в полночь накануне, 26 апреля, на 34-м километре «Дороги Жизни» во Всеволожском районе. Там неустановленная машина совершила наезд на женщину-пешехода. Полученные женщиной травмы оказались смертельными. Она скончалась на месте происшествия.

Сбив пешехода, виновник аварии решил скрыться с места происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и разыскивают водителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе в результате ДТП автомобиль перевернуло на крышу. По предварительным данным, известных со слов очевидцев, в аварии никто не пострадал. Причины ДТП пока неизвестны.