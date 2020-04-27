Виновник смертельного ДТП на «Дороге Жизни» скрылся с места происшествия

Виновник смертельного ДТП на &#171;Дороге Жизни&#187; скрылся с места происшествия
Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Фото: pixabay

В Ленинградской области произошла смертельная авария с пешеходом, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дорожное происшествие зафиксировано почти в полночь накануне, 26 апреля, на 34-м километре «Дороги Жизни» во Всеволожском районе. Там неустановленная машина совершила наезд на женщину-пешехода. Полученные женщиной травмы оказались смертельными. Она скончалась на месте происшествия.

Сбив пешехода, виновник аварии решил скрыться с места происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и разыскивают водителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе в результате ДТП автомобиль перевернуло на крышу. По предварительным данным, известных со слов очевидцев, в аварии никто не пострадал. Причины ДТП пока неизвестны.

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