В Красногвардейском районе в результате ДТП автомобиль перевернуло на крышу

В Красногвардейском районе в результате ДТП автомобиль перевернуло на крышу
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

«Прилечь» машину заставило столкновение с мотоциклом.

Дорожное происшествие произошло сегодня вечером, 26 апреля. Все случилось на пересечении Таллинской улицы и Малоохтинского проспекта. Очевидцы поделились фотографиями аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно перевернувшийся автомобиль и стоящий рядом с ним мотоцикл. Также, в результате столкновения, досталось и находящему неподалеку ограждению.

Стоить отметить, что машине досталось прилично. От нее отлетели некоторые детали, а внешний вид оказался более, чем помятым.

По предварительным данным, известных со слов очевидцев, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.

Все обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Казакова авария, на место прибыла реанимация.

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