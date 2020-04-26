В Красногвардейском районе в результате ДТП автомобиль перевернуло на крышу

«Прилечь» машину заставило столкновение с мотоциклом.
Дорожное происшествие произошло сегодня вечером, 26 апреля. Все случилось на пересечении Таллинской улицы и Малоохтинского проспекта. Очевидцы поделились фотографиями аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
На кадрах видно перевернувшийся автомобиль и стоящий рядом с ним мотоцикл. Также, в результате столкновения, досталось и находящему неподалеку ограждению.
Стоить отметить, что машине досталось прилично. От нее отлетели некоторые детали, а внешний вид оказался более, чем помятым.
По предварительным данным, известных со слов очевидцев, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.
Все обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Казакова авария, на место прибыла реанимация.