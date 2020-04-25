На Маршала Казакова авария, на место прибыла реанимация

Также на помощь прибыли сотрудники МЧС. Подробности пока не разглашаются.

Все случилось сегодня вечером, 25 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Казакова. Там столкнулись два легковых автомобиля – какова причина, непонятно. В результате на место инцидента прибыли реанимация и МЧС.

Подробности случившегося не приводятся. Предположительно, одному из участников аварии понадобилась медицинская помощь из-за травм. Дороги тем временем в основном пустые, так что пробки не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина обокрал две иномарки и попался полиции на угнанной «Мазде». Через несколько часов правоохранители задержали 48-летнего мужчину на автомобиле «Мазда» на проспекте Науки. Оказалось, что эта иномарка числилась в угоне с конца января. По данному факту было открыто еще одно дело.