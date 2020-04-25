Мужчина обокрал две иномарки и попался полиции на угнанной «Мазде»

Петербургская полиция задержала двух соучастников краж в Выборгском районе города.

Согласно данным ГУ МВД по Петербургу, 21 апреля неизвестные похитили имущество из припаркованного в Парголово автомобиля «КИА Спортейдж». В тот же день в Парголово обчистили автомобиль «Вольво». Были возбуждены уголовные дела по статье о краже.

Через несколько часов правоохранители задержали 48-летнего мужчину на автомобиле «Мазда» на проспекте Науки. Оказалось, что эта иномарка числилась в угоне с конца января. По данному факту было открыто еще одно дело.

На следующий день, 22 апреля, полиция задержала подозреваемого соучастника преступлений, 51-летнего мужчину.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину поймали за кражей виски и текилы из гипермаркета в Ломоносове.