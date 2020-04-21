Мужчину поймали за кражей виски и текилы из гипермаркета в Ломоносове

Мужчину поймали за кражей виски и текилы из гипермаркета в Ломоносове
Задержанный правонарушитель. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

В Ломоносове наряду вневедомственной охраны удалось задержать мужчину, который пытался пронести алкоголь мимо кассы в гипермаркете, не заплатив за него.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, стражи порядка получили информацию о том, что в гипермаркете на Михайловской улице сработала тревожная кнопка. Они незамедлительно направились на место происшествия, где задержали посетителя магазина.

Правонарушитель попытался пронести через кассовый узел бутылки текилы и виски, однако был замечен персоналом.

Известно, что задержанный житель Петергофа ранее был судим за кражу и грабеж. Его передали полиции. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трех человек «застукали» за кражей товаров из гипермаркетов.

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