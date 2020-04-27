Утром в Лужском районе горел дом

Утром 27 апреля в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Хомировичи загорелся один из домов. Площадь пожара составила 94 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 05:24. В ликвидации пожара участвовали восемь сотрудников личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 06:39. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в Северной столице. Огонь вспыхнул в здании администрации Песочного. Спустя полтора часа пожару присвоили ранг №1-БИС из-за угрозы распространения возгорания.