Пожар в администрации Песочного тушили 22 спасателя

Пожар в администрации Песочного тушили 22 спасателя
Место происшествия. Фото: vk.com/pesochnysettlement

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили о подробностях пожара, который произошел минувшей ночью в здании администрации поселка Песочный.

Как сообщили в управлении МЧС, экстренные службы получили сообщение о пожаре на Советской улице, 6 в половину третьего ночи 22 апреля. Спустя полтора часа пожару присвоили ранг №1-БИС из-за угрозы распространения возгорания. Известно, что в деревянном двухэтажном здании горели обшивка и перекрытия между этажами.

Огонь удалось локализовать спустя два с половиной часа — в 5.09. На месте происшествия работали 22 сотрудника ведомства и пять единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб песочный пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В поселке Ворошилово спасатели почти полтора часа тушили дачу и хозпостройку
Пожарные Петербурга помогли коллегам тушить пожар в деревне Алакюля
В Росстате назвали соотношение мужчин и женщин в России
В Пулково в среду отменено 22 рейса
Названа главная психологическая проблема самоизоляции
Пожар в администрации Песочного тушили 22 спасателя
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ