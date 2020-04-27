В Петербурге для лечения COVID-19 будут использовать плазму крови переболевших

Комитет по здравоохранению Петербурга начинает работать с плазмой вылечивших от коронавируса граждан, которую можно использовать для лечения зараженных или тех, кто может заболеть в будущем.

Как сообщает депутат городского ЗакСобрания Борис Вишневский на своей странице в соцсети «ВКонтакте», он беседовал с председателем комздрава Дмитрием Лисовцом.

Вишневский отметил, что это не означает, что плазму крови переболевших с сегодняшнего дня начнут переливать инфицированным пациентам. По его словам, сперва сотрудники комитета будут решать вопросы об организации данного процесса.

«Но я надеюсь, что это достаточно скоро начнется», — добавил депутат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции из-за лекарства от коронавируса скончались четыре пациента. Также, осложнения вызывала медикаментозная терапия в виде сочетания гидрохлорохина и азитромицина.