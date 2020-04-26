Во Франции из-за лекарства от коронавируса скончались четыре пациента

Вакцину от коронавируса пока не изобрели. Фото: Pixabay

Вакцину от коронавируса пока не изобрели. Фото: Pixabay

Во время попыток лечения препаратами, которые могут помочь побороть коронавирусную инфекцию, у части больных возникли побочные эффекты. Об этом сообщает французское агентство лекарственных средств (ANSM).

Согласно статистике, актуальной на 22 апреля, специалисты выявили за 321 случай негативных последствий приема препаратов для лечения коронавируса. При чем, 80% из них признались тяжелыми.

Во время лечения гидрохлорохином, в стенах больниц Франции умерло 4 человека. Также, осложнения вызывала медикаментозная терапия в виде сочетания гидрохлорохина и азитромицина. Помимо этого, в 41% случаев негативную реакцию вызывало лечение антиретровирусным препаратом Kaletra.

Гидрохлорохин (противомалярийный препарат) известен своим негативным воздействием на работу сердечной мышцы. Возможно, коронавирусная инфекция ослабила работу сердечно-сосудистой системы, в связи с чем и произошли летальные исходы в случае приема данного лекарства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге еще четыре человека скончались от коронавируса.