В Петербурге еще четыре человека скончались от коронавируса

Всего в стране сейчас 80 949 зараженных. Фото: Pixabay

Всего в стране сейчас 80 949 зараженных. Фото: Pixabay

В Петербурге за сутки зарегистрировано четыре смертельных случая коронавируса.

Согласно данным городского оперативного штаба, всего в Петербурге на выздоровели 489 человек, 27 погибли. Число заражений коронавирусом в городе достигло 3077 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 931 923 человека. Скончались 203 596, при этом 838 895 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.