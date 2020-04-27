Квартиру пенсионерки на Харченко обчистили на 1 млн рублей

На севере Петербурга разыскивают «домушников», которые пробрались в квартиру пенсионерки и оставили ее без элитных часов и кольца с бриллиантами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в субботу, 25 апреля, с заявлением в полицию обратилась 61-летняя петербурженка, проживающая в доме №3 по улице Харченко в Выборгском районе города.

По ее словам кто-то пробрался в ее квартиру через окно на первом этаже пятиэтажки и украл из шкафа наручные часы BMW, Paneral radiomir, Frederique Constant, Rado Jubile, а также обручальное кольцо с бриллиантами и гравировкой. Общий ущерб составил 1,055 млн рублей.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения в округе и заметила троих неизвестных мужчин, которые подошли к дому, после чего в квартире зажегся свет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пенсионера из Ленобласти украли самогонный аппарат.