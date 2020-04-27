СПА-комплекс «Ретрит» в Ольгино прикрыли за работу в режим самоизоляции

Оздоровительно-банный комплекс «Ретрит» в поселке Ольгино не сможет вести деятельность 30 дней. К такому решению пришел Приморский районный суд Петербурга.

Комплекс поймали за работой в условиях пандемии коронавируса. Бани были открыты для посетителей до 9 апреля, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Собственник комплекса Илья Павлов нарушения признал. При этом он подчеркнул, что воспитывает маленького ребенка и не нарушает закон. В банном комплексе были соблюдены меры предосторожности: общение с клиентами велось дистанционно, в комплексе они находились самостоятельно, проводились уборка и проветривание. С 21:00 9 апреля «Ретрит» закрыт. Ввиду этого Павлов просил назначить наказание в виде административного приостановления деятельности. Суд, судя по всему, пошел ему навстречу.

«Суд приостановил деятельность оздоровительно-банного комплекса «Ретрит» по вышеуказанному адресу на 30 суток», — уточнили в пресс-службе.

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