Пулковская таможня пресекла попытку отправки в Канаду военного шлема

Житель Ростовской области задекларировал свою посылку как «шлем для экстремальных видов спорта». Для какого вида спорта его планировали задействовать в другой стране — неизвестно.

Посылкой заинтересовались сотрудники Пулковской таможни, которые изучили шлем. Защитная конструкция оказалась бронированной частью военной экипировки. Подобные вещи обычно задействованы во время боев в различных войсках. Примечательно, что просто так подобный шлем никак не купить. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Пересылка подобных вещей попросту незаконна. Следовательно, был установлен факт попытки отправки контрабанды вооружения. В связи с этим, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборгская таможня не пустила в Россию радиоактивный самолет из США.