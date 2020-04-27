Трикотажная фабрика в Тихвине займется производством многоразовых масок

Маску можно носить два часа. Фото: unsplash

Маску можно носить два часа. Фото: unsplash

Тихвинская фабрика по производству трикотажа «Комацо» получила государственную медрегистрацию на свой новый продукт — многоразовую медицинскую маску.

Как сообщили в областном правительстве, перепрофилирование производства на предприятии произошло с начала апреля. На текущий момент фабрика ежедневно изготавливает девять тысяч тканевых масок.

Содействие в получении регистрации этого продукта оказал областной комитет экономического развития, отметили в пресс-службе правительства.

Фабрика самостоятельно изготавливает трикотажную ткань для медицинских масок. Маску тихвинского производства, как и обычную тканевую маску, можно носить в течение двух часов, после чего ее необходимо постирать, высушить и прогладить.

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