Завод «АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая

Завод вернулся к работе в штатном режиме еще 13 апреля. Фото: pixabay.com

Завод вернулся к работе в штатном режиме еще 13 апреля. Фото: pixabay.com

С 29 апреля по 18 мая российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ», недавно возобновивший работу, отправится на вынужденные каникулы.

Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил председатель первичной профсоюзной организации завода Сергей Зайцев. Простой вызван длительными майскими праздниками, а также давно запланированным корпоративным отпуском. Отпуск придется на промежуток между двумя праздничными датами. Кроме того, добавили четыре дня простоя после завершения второго периода майских выходных.

Таким образом, завод должен был вернуться к полноценной работе 12 мая, но теперь деятельность возобновиться только в понедельник, 18 мая. В этот период рабочие будут получать две трети зарплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 апреля вся линейка автомобилей «АвтоВАЗ» подорожала на несколько процентов.