Завод «АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая

Завод &#171;АвтоВАЗ&#187; приостановит производство до 18 мая
Завод вернулся к работе в штатном режиме еще 13 апреля. Фото: pixabay.com

С 29 апреля по 18 мая российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ», недавно возобновивший работу, отправится на вынужденные каникулы.

Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил председатель первичной профсоюзной организации завода Сергей Зайцев. Простой вызван длительными майскими праздниками, а также давно запланированным корпоративным отпуском. Отпуск придется на промежуток между двумя праздничными датами. Кроме того, добавили четыре дня простоя после завершения второго периода майских выходных.

Таким образом, завод должен был вернуться к полноценной работе 12 мая, но теперь деятельность возобновиться только в понедельник, 18 мая. В этот период рабочие будут получать две трети зарплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 апреля вся линейка автомобилей «АвтоВАЗ» подорожала на несколько процентов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автоваз завод приостановка работы россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минюст пояснил возможное введение штрафов за лай собак
Обманутые дольщики в Гатчине получат жилье до конца 2020 года
Завод «АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая
ВОЗ отмечает снижение темпа распространения COVID-19 в Москве и Петербурге
Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь
Власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса
Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове
Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ ...