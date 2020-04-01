АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили LADA c 1 апреля

АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили LADA c 1 апреля
Рост цен связывают с падением рубля и ростом спроса на продукты отечественного автопрома. Фото: pixabay.com

В среду, 1 апреля, вся линейка автомобилей марки LADA подорожала на 5-7 тысяч рублей, то есть примерно на 1%. Об этом сообщил АвтоВАЗ.

На официальном интернет-портале производителя появилась документация, разъясняющая условия, по которым распределялось повышение цен на автомобили. По-прежнему, стоимость машин зависит от модели и комплектации. Так, наиболее популярная Lada Granta стала дороже на 5 тысяч рублей, теперь её можно приобрести за 460 900 рублей.

Седан Lada Vesta поднялся в цене на 7 тысяч, до 636 900 рублей. Компанию ей составили хэтчбеки Lada XRay и универсалы Lada Largus, которые на сегодняшний день стоят 626 900 и 622 900 рублей соответственно. Это самое существенное подорожание среди всех автомобилей LADA.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Казахстане запустили производство Chevrolet.

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АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили LADA c 1 апреля