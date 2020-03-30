В Казахстане началось производство автомобилей Chevrolet

Запуск изготовления машин состоялся в рамках сотрудничества ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors».

Таким образом, на заводе в Костанае начнут производит следующие модели марки Chevrolet — Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt, Spark и другие. Будут доступны автолюбителям по привлекательной цене модели Damas и Labo. Их стоимость оценивается в 3 миллиона тенге (523 тысячи рублей). Данные машины могут стать самыми дешевыми к Казахстане и создать серьезную конкуренцию на рынке другим известным маркам автомобилей.

В первое время ожидается, что завод сможет производить 26 тысяч машин в год. Около половины из них будет отправлено на продажу в другие страны. Есть вероятность, что автомобили будут экспортироваться в Россию. Об этом сообщает 110km.ru.

На новой линии производства создадут свыше тысячи новых рабочих мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Chevrolet возвращается в Россию.