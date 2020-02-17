Chevrolet возвращается в Россию

Chevrolet возвращается в Россию
Управлять дистрибьюцией будет UzAuto. Фото: Instagram chevroleteurope

Узбекская компания UzAuto Motors получила право на использование американского бренда. Получение прав предусмотрено соглашением с компанией с General Motors. Машины Chevrolet будут поставляться в Россию из Узбекистана вместо автомобилей марки Ravon. Об этом сообщает РБК.

Помимо России, продажи будут вестись в Казахстане и Белоруссии. Уже в марте 2020 начнут поставляться Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые будут собраны в Узбекистане. Позже, модельный ряд будет расширен. Продаваться автомобили будут центрах Chevrolet и General Motors.

Бренд Ravon исчезнет с рынка в середине 2020 года.

Напомним, Chevrolet покинули российский рынок в начале 2015 года. Такое решение было принято из-за низких продаж в конце 2014 и начале 2015 года. Вместе с ним тогда ушёл и Opel.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дилеры предупредили россиян о резком подорожании авто в январе.

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