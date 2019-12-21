Дилеры предупредили россиян о резком подорожании авто в январе

Они советуют всем, кто хочет купить новую машину, поспешить, чтобы потом не переплачивать.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на опрошенных дилеров и автопроизводителей. Они отметили, что цены на машины в 2020 году вряд ли порадуют россиян. Автомобили подорожают как минимум на 35 тысяч рублей, а могут и на все 100 тысяч.

Письма с печальными новостями о пересмотре ценников ожидают от Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac.

«Чудес не будет — машины будут дороже»,

— рассказал президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

Причиной резкого скачка цен назвали повышение цен индексации утилизационного сбора. Так что россиянам стоит поспешить с покупкой машины, чтобы потом не переплачивать круглую сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 5 законов, которые расстроят автовладельцев в 2020 году. С 1 января вступят в силу несколько законов, которые усложнят жизни владельцев машин.