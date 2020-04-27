После смерти трех человек в пожаре в Хомировичах возбуждено уголовное дело

После смерти трех человек в пожаре в Хомировичах возбуждено уголовное дело
Пожар произошел в деревне Хомировичи. Фото: lenobl.sledcom.ru

После пожара в одном из домов в деревне Хомировичи Лужского района Ленобласти обнаружены три обгоревших тела. Произошедшее проверяют следователи.

Возгорание произошло утром 27 апреля. В деревне загорелся один из домов. Справиться с пламенем удалось силами восьми человек личного состава МЧС и двух единиц техники.

После ликвидации пожара найдены три тела со следами термического воздействия. Личности погибших не установлены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи проверяют различные версии пожара. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожаротехническая экспертизы. Проводят опросы очевидцев и другие следственные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сообщение о пожаре в деревне Хомировичи поступило в 5:24 утра. Справиться с огнем удалось к 6:39.

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