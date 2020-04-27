Мотоциклист заехал в Сестрорецкое болото и угрожал охране ножом и газовым баллончиком

Сотрудники охранной организации задержали на территории природного заказника «Сестрорецкое болото» нарушителя, который заехал в водоохранную зону на спортивном мотоцикле.

Однако поймать нарушителя оказалось не так-то просто. Когда охранники погнались за мотолюбителем, молодой человек напал на стражей порядка с ножом, а также пустил в ход баллончик со слезоточивым газом. Тем не менее, «спортсмена» задержали и передали сотрудникам полиции. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.