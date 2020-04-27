Мотоциклист заехал в Сестрорецкое болото и угрожал охране ножом и газовым баллончиком

Мотоциклист заехал в Сестрорецкое болото и угрожал охране ножом и газовым баллончиком
Почему мотоциклист оказался на запрещенной территории и так яростно защищался от охраны, неизвестно. Фото: Комитет по природопользованию

Сотрудники охранной организации задержали на территории природного заказника «Сестрорецкое болото» нарушителя, который заехал в водоохранную зону на спортивном мотоцикле.

Однако поймать нарушителя оказалось не так-то просто. Когда охранники погнались за мотолюбителем, молодой человек напал на стражей порядка с ножом, а также пустил в ход баллончик со слезоточивым газом. Тем не менее, «спортсмена» задержали и передали сотрудникам полиции. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

Правоохранительные органы изъяли у владельца кроссового мотоцикла нож и газовый баллончик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские в Петербурге теперь смогут штрафовать горожан, нарушающих режим самоизоляции.

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