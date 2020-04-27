Таможня Петербурга не дала вывезти за границу защитные маски и защитные очки

Таможня Петербурга не дала вывезти за границу защитные маски и защитные очки
Задержанные маски. Фото: Санкт-Петербургская таможня

Средства защиты намеревались вывезти в Украину и Словакию.

Досмотр сотрудников таможенной службы выявил на Южном таможенном посту 11500 очков с линзами для отправки в Украину. Следом, посылка с указанным пунктом прибытия в Словакии, так и не преодолела границу, оставшись на Василеостровском таможенном посту. В ней работники обнаружили 3000 масок для лица. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Видимо, отправляющие не очень хорошо знали законы. Эти вещи, являющиеся средствами индивидуальной защиты, запрещены к вывозу из России. Данные меры были введены из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

По факту инцидента возбуждены дела об административных правонарушениях. Весь товар изъят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулковская таможня пресекла попытку отправки в Канаду военного шлема.

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