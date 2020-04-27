Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал слухи о массовом увольнении персонала

Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал слухи о массовом увольнении персонала
Владимир Путин в больнице в Коммунарке. Фото: kremln.ru

Он заявил, что это только слухи и не более.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем рассказал главврач Коммунарки Денис Проценко. Он опроверг информацию, опубликованную рядом СМИ, согласно которой из учреждения массово увольняются медсестры. Они якобы были недовольны условиями труда и маленьким заработком. Также персонал жаловался на отсутствие средств защиты от коронавируса.

Проценко заверил, что в Коммунарке работают 385 медсестер, которые являются штатными сотрудниками. Никаких массовых увольнений нет. Он также считает, что данные об отсутствие выплат надбавок могли распространить сотрудники частной компании, с которой у Коммунарки был заключен договор. Они работали на аутсорсе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам назвали причины увольнения при пандемии COVID-19. Работодатель вправе расторгнуть трудовые отношения с работником из-за грубого нарушения дисциплины и еще ряда моментов.

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