Россиянам назвали причины увольнения при пандемии COVID-19

Во время пандемии работодатель вправе расторгнуть трудовые отношения с работником из-за грубого нарушения дисциплины и еще ряда моментов.
Как сообщает «Российская газета», работодатель может уволить сотрудника, если тот появился на работе в нетрезвом виде, был пойман на хищении имущества или нарушил требования охраны труда. Кроме того, увольнение может произойти после аморального поступка работника, который выполняет воспитательную функцию, а также утрата доверия к подчиненным, работающих с деньгами.
Причиной для увольнения также может стать ликвидация компании или изменения штатном расписании, а также в случае введения режима ЧС.
Чрезвычайные обстоятельства станут причиной расторжения трудового договора из-за их препятствования трудовым отношениям. Речь идет о военных действия, катастрофе, стихийном бедствии, крупной аварии, эпидемии и т.д., говорится в Трудовом кодексе.
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