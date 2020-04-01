В Америке увольняют медиков, которые жалуются на дефицит оборудования

Такие меры начали предпринимать в отношении специалистов, которые открыто заявляют о проблемах оснащения своих больниц в период пандемии. Об этом сообщает The Hill.

Свои должности потеряли некоторые врачи и медсестры. Например, врач неотложки был уволен после 17 лет работы после свои слов о том, что защитные меры в учреждении недостаточные. Также, уволили медсестру из Чикаго, которая поделилась с коллегами мнением о том, что выданные в больнице маски не обладают нужным эффектом.

В ассоциации медсестер штата Вашингтон уже заявили о том, что подобное недопустимо. Нельзя увольнять добросовестных сотрудников за правду, в попытках сохранить имидж больниц.

Отметим, во всем штатах Америки медики заявляют, что остро не хватает важного оборудования, тестов на коронавирус и защитных средств. Не хватает и аппаратов ИВЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США более четырех тысяч человек умерли от коронавируса.