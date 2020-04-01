В США более четырех тысяч человек умерли от коронавируса

В США скончались более четырех тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Ранее сообщалось о 3873 погибших. Число подтвержденных случаев заражения в США составило 189,6 тысячи человек.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.