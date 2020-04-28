Спасатели доставали из разбитой машины пострадавшего в ДТП под Киришами

Спасатели доставали из разбитой машины пострадавшего в ДТП под Киришами
Спасатели вытащили из разбитой машины пострадавшего в аварии. Фото: Pixabay

В Киришском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадавший оказался заблокированным в машине. Ему на помощь прибыли спасатели.

ДТП произошло ночью 28 апреля. На автотрассе «Кириши — Будогощь» столкнулись две легковушки, сообщает ГУ МВД России по Ленобласти.

На место происшествия выехала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части. В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна машина спецтехники. Спасатели вытащили из разбитой машины пострадавшего в аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Машины перегородили проезд электротранспорту в обе стороны.

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