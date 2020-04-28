В Ленобласти подростка на мопеде госпитализировали после ДТП

В Ленобласти подростка на мопеде госпитализировали после ДТП
Место ДТП. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД России, все произошло накануне вечером, 28 апреля, в поселке Путилово в Кировском районе области. На улице Братьев Пожарских подросток на мопеде влетел в ВАЗ 2114.

В результате ДТП юношу пришлось госпитализировать в медучреждение с травмами средней степени тяжести. Судя по снимкам ведомства, удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь отечественного авто. О других пострадавших не сообщается.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, в которой пострадал несовершеннолетний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели доставали из разбитой машины пострадавшего в ДТП под Киришами.

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