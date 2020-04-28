Петербуржцы смогут поехать на дачу на майские праздники при определенном условии

Жители Петербурга смогут поехать на дачные и садовые участки в Ленобласти в майские праздники.
Однако им необходимо соблюдать рекомендации, которые действуют в Ленобласти. При себе нужно иметь паспорт и документ, которые подтверждает право собственности на дачу или договор аренды.
«Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга», — отметили в Смольном. Жители Петербурга на личном транспорте должны следовать по маршруту до дачи или садового участка. При этом останавливаться по дороге не рекомендуется.
Кроме того, следует минимизировать контакты с соседями. Покидать пределы своего участка можно только в случае необходимости.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед 1 мая все магазины Ленинградской области закроются для проведения дезинфекции.