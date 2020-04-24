В Ленобласти перед 1 мая закроются все магазины

Там будет проведена дезинфекция, чтобы сберечь граждан.
Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире Business FM. Он заявил, что все магазины в преддверии первого мая закроют, чтобы провести дезинфекцию. Он попросил ленинградцев, которые собираются ехать на дачу, закупаться продуктами в магазинах по месту жительства. Также он просит не толпиться и соблюдать все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Дрозденко добавил, что не собирается закрывать границы от других регионов, а также вводить пропускной режим. Это создаст проблемы и принесет мало пользы, убежден губернатор.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в некоторых городах откроются парикмахерские и бани. Режим самоизоляции ослабят в тех населенных пунктах, где мало заболевших.