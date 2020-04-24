В Ленобласти в некоторых городах откроются парикмахерские и бани

В Ленобласти в некоторых городах откроются парикмахерские и бани
Ленинградцы смогут постричься. Фото: Pixabay

Режим самоизоляции ослабят в тех населенных пунктах, где мало заболевших.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Instagram-аккаунте. Он написал, что в городах, где меньше пяти заболевших, могут вновь работать парикмахерские. В населенных пунктах должно быть не более трех заразившихся. Бани разрешат открыть там, где нет центрального водоснабжения и заболевших.

В Пикалево, Мурино, Всеволожск, Кудрово, Сертолово, Выборг, Гатчина и Тосно, Янино-1, поселке имени Морозово, Бугры, Гончарово, Первомайское, Рощино, Новое Девяткино, Щеглово, Старая и Новосергиевка парикмахерские работать не будут.

Напоминаем, что в Ленинградской области коронавирусных больных – 615 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали о вспышке коронавируса в Петербурге.

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