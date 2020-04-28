В Петербурге испытывают новый метод лечения коронавируса

Новый метод лечения испытывают в Коми и Петербурге. Фото: pixabay.com

Новый метод лечения испытывают в Коми и Петербурге. Фото: pixabay.com

Российские ученые приступили к испытанию нового метода лечения коронавирусной инфекции в Коми и Петербурга.

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, академик Валерий Черешнев рассказал, что ученые проводят клинические испытания нового метода, в котором используются ингаляции сильно нагретых гелий-кислородными смесями. Его используют совместно с искусственной вентиляцией легких, сообщает ТАСС.

Сейчас ученые продолжают отрабатывать методики применения данных смесей с гелием, благодаря которому кислород лучше проводится по организму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог рассказал, когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато.