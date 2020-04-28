Вирусолог рассказал, когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев заражения.

«В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — рассказал он, сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что через пару месяцев россияне с трудом будут вспоминать те тяготы, которые переживают из-за коронавируса сегодня. По его словам, к середине мая Россия должна выйти «на это плато».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.