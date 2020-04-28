На спортивной площадке в Колпино полиция догоняла нарушителя самоизоляции

На спортивной площадке в Колпино полиция догоняла нарушителя самоизоляции
Спортивная площадка на улице Тверской в Колпино. Фото: google.maps

Жителя Колпино оштрафовали на 1000 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Мужчина пытался убежать от правоохранителей, которые остановили его за нарушение самоизоляции.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, все произошло днем 22 апреля на спортивной площадке у дома №18 по улице Тверской в Колпино. Полицейские заметили мужчину, которого заподозрили в нарушении самоизоляции. У него не оказалось при себе документов, поэтому правоохранители решили доставить его в отдел.

На выходе со спортивной площадки мужчина попытался скрыться, убегая в направлении набережной Комсомольского канала и не реагируя на крики полицейских.

Уже в суде мужчина признал свою вину в неповиновении законному распоряжению полицейскому и попытался оправдаться тем, что он убегал из-за испуга.

Его оштрафовали на 100 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за нарушение самоизоляции оштрафуют 59-летнюю женщину.

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