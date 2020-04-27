В Петербурге за нарушение самоизоляции оштрафуют 59-летнюю женщину

Женщина свободно выходила из квартиры и гуляла по району. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Женщина свободно выходила из квартиры и гуляла по району. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители Северной столицы уличили в нарушении режима самоизоляции 59-летнюю петербурженку, вернувшуюся из Нью-Йорка.

Жительница Приморского района, 59-летняя Анаит, 15 апреля прибыла в Санкт-Петербург из Нью-Йорка. По прибытии пенсионерка получила предписание об обязательном соблюдении режима самоизоляции в рамках недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции.

В течение двух недель, до 28 апреля, пенсионерка должна была все время находиться в своей квартире. Однако полицейские установили, что Анаит не только покидала место жительства, но и активно контактировала с другими людьми. Подозрения стражей порядка подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Женщину привлекли к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на 27 апреля петербуржцы легкомысленно относятся к режиму самоизоляции: индекс «Яндекса» составляет лишь 2,3 балла.