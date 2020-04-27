Индекс 2,3: петербуржцы не соблюдают режим самоизоляции

Индекс 2,3: петербуржцы не соблюдают режим самоизоляции
В Петербурге снижается индекс самоизоляции. Фото: rospotrebnadzor.ru

Индекс самоизоляции в Петербурге 27 апреля опустился до 2,3 балла. Выйти на улицу, по данным Яндекса, решили очень много людей.

Показатели снижаются с каждым часом. По состоянию на семь утра индекс самоизоляции в Петербурге составлял 3,8 балла. К восьми он опустился до 3,2, к 11:40 — до 2,3 балла.

Петербург занимает пятое место среди городов-миллионников по индексу самоизоляции. Лидирует Москва с показателем 2,9. Следом расположились Ростов-на-Дону с индексом 2,4. Нижний Новгород и Пермь держатся на одном уровне с Петербургом — 2,3 балла. Города находятся в красном зоне. Это означает, что на улице очень много людей.

Скриншот: Яндекс

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