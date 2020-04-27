Индекс 2,3: петербуржцы не соблюдают режим самоизоляции

Индекс самоизоляции в Петербурге 27 апреля опустился до 2,3 балла. Выйти на улицу, по данным Яндекса, решили очень много людей.

Показатели снижаются с каждым часом. По состоянию на семь утра индекс самоизоляции в Петербурге составлял 3,8 балла. К восьми он опустился до 3,2, к 11:40 — до 2,3 балла.

Петербург занимает пятое место среди городов-миллионников по индексу самоизоляции. Лидирует Москва с показателем 2,9. Следом расположились Ростов-на-Дону с индексом 2,4. Нижний Новгород и Пермь держатся на одном уровне с Петербургом — 2,3 балла. Города находятся в красном зоне. Это означает, что на улице очень много людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия опередила Китай по числу заболевших коронавирусом. В стране подтверждено 87 тыс. 147 случаев заражения, что на три тысячи больше, чем в Китае.