В Петербурге ликвидировали масштабную сеть мошенников с БАДами

Злоумышленники продавали пожилым петербуржцам пустышки под видом БАДов и похищали деньги под предлогом компенсации за некачественную продукцию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, жертвами злоумышленников становились пожилые люди в Петербурге, Ленобласти и других регионах.

Мошенничество совершалось в два этапа. Сначала преступники выставляли в газете рекламные объявления, а после продавали позвонившим пенсионерам пустышки под видом БАДов за крупные деньги. Продукцию они отправляли по почте или курьером.

После они обзванивали клиентов и сообщали, что их продукт ненадлежащего качества, предлагая оформить компенсацию. Затем эти же люди вновь звонили жертвам, уже представляясь сотрудниками банка, и требовали деньги за операции по компенсациям. Обычно они запрашивали от 10 до 50 тысяч рублей.

Полиция установила причастность фигурантов как минимум к 18 преступным эпизодам, общий ущерб от которого оценивается в десятки миллионов рублей. Ежедневно злоумышленники зарабатывали 150-300 тысяч рублей.

Организованная группа из более 20 человек начала свою деятельность в 2016 году. Мошенники работали из двух офисов в бизнес-центрах на севере Петербурга.

Предполагается, что организаторами группы являются 44-летний мужчина из Петрозаводска и 51-летний уроженец Читинской области.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В полицию было доставлено 22 человека, 11 из них задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники убедили пенсионерку из Петербурга набрать кредиты на миллион.