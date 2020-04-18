Мошенники убедили пенсионерку из Петербурга набрать кредиты на миллион

Пенсионерку из Петербурга развели на миллион рублей. Фото: pixabay.com

Пенсионерку из Петербурга развели на миллион рублей. Фото: pixabay.com

Полиция Петродворцового района разыскивает неизвестных, похитивших у 63-летней пенсионерки 1 млн 78 тыс. рублей. Они убедили женщину взять кредиты и перевести им деньги.

В обмен неизвестные пообещали пенсионерке огромные дивиденды, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка обратилась в полицию вечером 17 апреля. Она сообщила, что с февраля неизвестные звонили ей и обещали дивиденды при внесении денег на счет определенной фирмы. Женщина на свое имя оформила несколько кредитов и перевела средства.

«Общий ущерб составил 1 078 000 рублей», — уточнили в МЧС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает злоумышленников и принимает меры по их задержанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерку развели на 300 тыс.