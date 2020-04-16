Пенсионерка оставила в парке 300 тысяч для мошенников, желая помочь дочери

Пенсионерка оставила пакет с деньгами под деревом в парке Есенина. Фото: pixabay

Пенсионерка оставила пакет с деньгами под деревом в парке Есенина. Фото: pixabay

В Невском районе пожилая петербурженка стала жертвой мошенников. Женщина лишилась 300 тыс. рублей, желая помочь дочке, «попавшей в ДТП».

Все произошло в среду, 15 апреля. В отдел полиции обратилась 79-летняя женщина, проживающая на улице Антонова-Овсеенко, дом №19, корпус 1. Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный злоумышленник с неопределенного номера позвонил пенсионерке на мобильный телефон и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Для помощи необходимо было заплатить 300 тыс. рублей.

Горожанка получила необходимые инструкции, после чего сняла указанную сумму с карты и в парке Есенина оставила пакет с деньгами.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне двое злоумышленников избили водителя такси, прихватив из машины 600 рублей и зарядку для IQOS.