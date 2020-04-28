Православные россияне отмечают Радоницу

Православные россияне отмечают Радоницу
В России празднуют Радоницу. Фото: pixabay.com

Это день, когда поздравляют мертвых с Воскресением Христовым.

Сегодня, 28 апреля, в России встречают Радоницу. В Пасху, которую православные отмечали 19 апреля, принято вспоминать об усопших не столько со скорбью, сколько с радостью. На девятый день праздника празднуется Радоница – сегодня возобновляются поминовения умерших, которые не совершались с начала Страстной недели. Православные приходят в храм и во время литургии берут просфоры и окунают их в вино, чтобы таким образом омыть грехи людей в крови Иисуса.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин в интервью РИА Новости . Он рассказал напомнил, что в Радоницу принято посещать кладбища, но сейчас многие из них закрыты по всей стране из-за коронавируса. Он отметил, что можно остаться дома и помолиться, чтобы не рисковать своим здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выделили два кладбища для умерших от коронавируса.

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