В Петербурге выделили два кладбища для умерших от коронавируса

Хоронить умерших с подтвержденным коронавирусом в Петербурге разрешено только на двух кладбищах. Для них выделены кладбище Илики в Ломоносове и Новое Колпинское городское в Колпино.

Тела усопших транспортирует и кремирует СПб ГУП «Ритуальные услуги». Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. Захоронения проводят администрации кладбищ.

«Похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора», — уточнили в Администрации Петербурга.

Меры приняты в связи с тем, что коронавирус нового типа отнесен к II группе патогенности. Процесс подтверждения диагноза и согласование результатов тестов на коронавирус с Центром гигиены и эпидемологии затягивает захоронения на несколько дней.

Кремация погибших в случае коронавируса осуществляется в отдельно стоящем кремационном цехе №2. При этом ритуальные церемонии прощания не проводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родственники не могут получить тела погибших от коронавируса для организации традиционного прощания. По данным на 22 апреля в Петербурге подтверждены 14 смертей от коронавируса.