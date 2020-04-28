Имущество экс-главы петербургского «Метростроя» арестовали

В Петербурге Дзержинский районный суд принял решение об аресте имущества бывшего гендиректора компании «Метрострой» Николая Александрова, обвиняемого по статье о растрате.

Постановление об аресте недвижимости Николая Александрова было вынесено еще на прошлой неделе, 22 апреля, сообщает «Мойка78», ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов. Список арестованных объектов там не уточнили.

Однако, по данным СМИ, суд арестовал три квартиры, владельцем которых является бывший глава «Метростроя». Одна из них расположена в элитном доме на Песочной набережной на Петроградской стороне. Кроме того, были арестованы объекты коммерческой недвижимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего директора петербургского Метростроя арестовали. Александров подозревается в растрате средств при строительстве Фрунзенского радиуса.