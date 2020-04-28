Сотня новых автобусов выходит на улицы Петербурга

Сотня новых автобусов выходит на улицы Петербурга
Новые автобусы. Фото: gov.spb.ru

На маршруты в разных районах Петербурга на этой неделе выходят новые двухсекционные автобусы МАЗ-216066. До конца мая в город пребудет 100 таких машин.

Выйти на линию готовятся 30 из них. Автобусы выйдут на маршруты №№ 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127, 172. От других их отличает фирменный цвет городского транспорта — лазурный, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

«Автобусы отвечают всем экологическим стандартам и нормам по обслуживанию маломобильных групп населения», — подчеркнул Соколов.

МАЗ-216066 способны вместить до 163 человек. Автобусы имеют низкий пол, экологичный двигатель класса ЕВРО-5 и оборудованы зарядными устройствами для телефонов. Каждый из валидаторов принимает банковские карты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «Пассажиравтотранс» до конца 2020 года закупит 140 новых автобусов.

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