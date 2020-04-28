На YouTube презентуют фильмы ведущих кинофестивалей

На YouTube презентуют фильмы ведущих кинофестивалей
Фестивали отменили из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Ленты будут показывать на протяжении десяти дней.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщается на официальном канале глобального кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival в Youtube. На площадке будут выложены ленты-участники 20 крупнейших кинофестивалей мира таких как Каннский, Берлинский и прочие. Фильмы будут показывать на протяжении десяти дней – с 29 мая по 7 июня, расписание появится чуть позже. Платить за просмотр не придется, но любой желающий сможет сделать пожертвования. Их передадут фонду ВОЗ.

Издание Deadline пишет, что граждане смогут посмотреть не только новые киноленты, но также классику. Но фильмы, запланированные на предстоящие фестивале 2020 года, покажут потом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» проведет музыкальный онлайн-фестиваль. В нем примут участие местные группы — Ze Fish, НЭП и «Лица», в конце для россиян споет лидер группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.

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