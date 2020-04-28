В Петербурге заработал первый КТ-центр для диагностики коронавируса

В Северной столице открылся первый амбулаторный центр компьютерной томографии для диагностики горожан с тяжелой формой простуды, внебольничной пневмонии или подозрением на коронавирус.

Пройти необходимое обследование можно в Многопрофильном диагностическом центре Медицинского института им. Сергея Березина (МИБС). КТ-центр приступил к работе в воскресенье, 26 апреля. Только за первые сутки было зарегистрировано 8 человек с подтвержденной пневмонией, пятеро пациентов госпитализировали.

Новый центр поможет разгрузить действующие городские стационары. Диагностика будет проводиться круглые сутки, каждый день пройти процедуру КТ смогут до 70 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лечение легкой формы коронавируса в домашних условиях по тарифу системы ОМС оценено в 10 тысяч рублей.