В Петербурге лечение от коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей

В Петербурге лечение от коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей
Лечение коронавирусной инфекции осуществляется за счет средств системы ОМС. Фото: pixabay.com

В 10 тысяч рублей входят визиты врачей и средства индивидуальной защиты (СИЗ) для них, а также взятие мазка и необходимые лекарства.

В случае, если зараженный коронавирусом человек переносит болезнь в легкой форме и имеет возможность изолироваться, врачи могут разрешить лечиться амбулаторно, то есть, на дому. Северная столица стала единственным регионом, установившим тариф на домашнее лечение COVID-19, передает пресс-служба городской администрации.

Десятидневное медицинское наблюдение, мазки на анализ, лекарственные препараты и СИЗ для врачей обойдутся в 10 060 рублей. Отметим, что лечение петербуржцев осуществляется по ОМС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерам Петербурга, старше 65 лет, обещают единовременные выплаты в случае соблюдения режима самоизоляции.

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